بالصور.. طلاب القسم الابتدائي بمعهد العاصمة يحتفلون بيوم المعلم

المواطن - محمد قرهم

في كرنفال رائع احتفل طلاب القسم الابتدائي بمعهد العاصمة النموذجي باليوم العالمي للمعلم، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة وعطائه الوافر وتفانيه في أداء رسالته السامية.

وتضمنت الاحتفالات، التي شارك فيها طلاب القسم ومعلموه، فقرات إذاعية متنوعة أشادت خلالها بجهود المعلم الذي يعد الركيزة الأساسية في المنظومة التربوية والتعليمية والمؤثرة في جودة التعليم، حيث يعمل على الارتقاء بجيل المستقبل ليكون معتزاً بدينه ووطنه ومليكه، محافظاً على مكتسبات وطنه والقيم الاجتماعية والمبادئ التربوية والتعاليم الدينية، ومساهماً في مسيرة البناء والنماء لهذا الوطن الشامخ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله بنصره.

من جانبه أكد قائد القسم الابتدائي الأستاذ مسفر بن يحيى الزهراني أن المعلم هو الركيزة الرئيسة في المنظومة التربوية والتعليمية والمؤثرة في مستوى جودة التعليم ومخرجاته، ويسهم في خلق مجتمع معرفي يعمل على تحقيق رؤية طموحة تسعى حكومتنا الرشيدة إلى إيجادها في غضون السنوات القليلة المقبلة، بجهود مخلصة ترتقي بجيل المستقبل المحافظ على مكتسباته الدينية والوطنية.

لافتاً في الوقت ذاته إلى أن خير دليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- بدعم قطاع التعليم ودفع عجلته للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وأردف الزهراني قائلاً: نقف اليوم للمعلم تقديراً وإجلالاً مثمناً جهوده ودوره الفاعل، ورسالة شكر لهم لأنهم بناة الأجيال وصناع المستقبل، فهم من جعل التعليم رسالة وهم من ترجم توجهات القيادة ورؤية الوطن إلى واقع ملموس.

وتضمنت الاحتفالات تقديم الورود والهدايا للمعلمين بمشاركة الطلاب، وكذلك في الاصطفاف الصباحي من خلال العروض المرئية وكلمات الشكر، إضافة لتقديم بطاقات الشكر من قبل الطلاب وفي البرنامج الإذاعي، وتفعيل البرامج الإذاعي من قبل طلاب الصف الثالث لهذه المناسبة، عبر إعداد المطويات ولوحات الشكر وبإشراف مباشر من الأستاذ محمد الزهراني.







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