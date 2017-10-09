بالصور.. عشوائية سفلتة الطرق تدمر مشاريع أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

نفذت إحدى المؤسسات المتعاقدة مع بلدية أحد رفيدة، مشروع سفلتة طريق الشعبين بشكل عشوائي، دون مراعاة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في تنفيذ مشاريع السفلتة، مستغلةً غياب المراقبين والمشرفين على المشروع من قبل الجهة المسؤولة.

وتم إعادة السفلتة ووضع طبقة الأسفلت الجديد على القديم دون إزالة الطبقة القديمة المهشمة والتالفة، واكتفت بالدفن في بعض الوصلات دون رشه ودكه كي تتماسك التربة جيدًا ولا يحصل تهشمًا له بعد وضع مادة الأسفلت مستقبلًا.

وناشد عدد من المواطنين الجهة المسؤولة بتشكيل لجنة من المهندسين المختصين للوقوف على المشروع والتأكد من تنفيذه بحسب الشروط، ولوحظ أن السير على هذا الطريق- بل وعدد من الطرق في المحافظة- وكأنما تسير على طريق ترابي لكثرة ما يسمى بالبطانيج والحفر.

وهذه المشكلات بسبب التنفيذ العشوائي ليكون الأمر عبارة عن إهدار للمال العام للدولة، حيث يتم كل فترة التجديد والنتيجة استنزاف للمال وحدوث إهمال من قبل الجهة المسؤولة التي لم تشرف ولم تتعاقد مع مؤسسات أو شركات معتمدة وقوية، بل تلجأ إلى المؤسسات الضعيفة ومعداتها المتهالكة.







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