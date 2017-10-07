بالصور.. غيمة طهر تبادر بحكاوي جدتي بدار الرعاية الاجتماعية في الدمام

المواطن - ندى سعد - الدمام

في بادرة من بوادر الخير والعطاء، استقبلت مشرفة الأنشطة بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام، غدير العتيبي، فريق غيمة طهر التطوعي، أمس الجمعة، لمشاركتهن مسنات الدار فرحتهن وحكاويهن بعنوان (حكاوي جدتي).

وبدأت نائبة الفرع، روان سعيد القحطاني، بالتعريف بالفريق ثم تسلسلت الفقرات من فقرة المسرحية والمسابقات؛ كمسابقات الأعشاب، وهي أن تخلط بعض من الأعشاب وعلى الجميع أن يخمن مسمى كل عشبه، تلا ذلك مسابقة إكمال الشعر، ثم مسابقة الصور ومعانيها والعديد من المسابقات الممتعة.

ثم بدأ الفريق بالرقص على الأناشيد الشعبية والتشجيع وتسلية الأمهات بشكل حركي، وأخيرًا توزيع الهدايا على نزيلات الدار، كما قمن بالسلام عليهن قبل توزيعها.

وفي الختام تم تكريم عضوات فريق غيمة طهر التطوعي لجهودهن المبذولة بإحياء هذا الحفل الجميل من قبل مديرة المؤسسة، الأستاذة شوق صلاح الغامدي.







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