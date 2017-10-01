بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يواصل تفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا لتقييم الاحتياجات الطارئة

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الموجود حالياً في جمهورية بنجلاديش الزيارات الميدانية لمخيمات اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش .



فقد زار الفريق أمس مخيم “مانوقانو” للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش الذي يضم 100 ألف لاجئ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية البنجلاديشية والمنظمة الدولية للهجرة وهذه الزيارة هي الثالثة للفريق بعد الزيارة الأولى لمخيم “كوتا بولونق” والثانية لمخيم “بالو كالي” للوقوف على الاحتياجات الضرورية للاجئين في هذه المخيمات.



كما قام فريق المركز بحضور الاجتماع الدوري التنسيقي للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في قطاع الصحة في مدينة كوكس بازار، وبزيارة للمستشفى الرئيسي والوحيد في مدينة كوكس بازار .

وأوضح مدير المستشفى الدكتور بتشوانو أن هذا المستشفى الرئيسي هو الوحيد في المنطقة الذي يستقبل الحالات الطبية من مخيمات اللاجئين الروهينجا في مدينة كوكس بازار، حيث إن سعة المستشفى 250 سريرًا ، وإن الحالات المرضية التي تحول للمستشفى من اللاجئين الروهينجا أكبر بكثير من طاقة المستشفى.

ويدرس المركز تنفيذ مشروعات في مجال الصحة تحقق الأثر الإنساني الإيجابي في مخيمات اللاجئين الروهينجا وتصنع الفارق بالشراكة مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية والمتخصصة.



ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيال تقديم المساعدات العاجلة للاجئين الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.







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