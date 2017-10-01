بالصور.. فشل تحديد جنس توأم ملتصق في الهند

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

شهدت الهند حالة حرجة من الولادة الطبيعية، بعد أن خرج توأم ملتصق من رحم سيدة، كادت أن تفقد حياتها أثناء عملية إخراج الطفلين من بطنها بالصورة الطبيعية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت مجموعة من الصور للتوأم الملتصق، فإن الأطباء لم يستطيعوا تحديد جنس الطفلين، قبل أن يجروا عملية الفصل، حيث أكد الطبيب راهول أغروال، جراح الأطفال في مستشفى بهاواني براساد، في ولاية أوتار براديش في شمال الهند، أن الطفلين معرضان لمضاعفات صحية لأنهما يشتركان في الحبل السري.



وأضاف الطبيب الهندي “لن يتم الكشف عن جنس هذين الطفلين إلا أثناء الجراحة”، مؤكدًا أن لكل طفل جميع أطرافه والأعضاء الحيوية، وهو الأمر الذي قد يمثل بداية فعلية لحياتهما، فلكل منهما “أربعة أطراف وقلب وغيرها من الأجهزة، ولكن يجري إرفاقها في البطن وتقاسم الحبل السري نفسه جعل الدورة الدموية تمر بمشكلات كبيرة.



وأوضح الطبيب “”إذا كان لدى كل منهما حبل سري كان من شأن ذلك أن يجعلهما أفضل على المستوى الصحي، الآن، هما في حاجة ماسة لعملية جراحية حتى يتمكنا من المضي قدمًا والحصول على فرصة للحياة”.

ووجهت الإدارة بالمستشفى نداء إلى الأم التي كانت قد غادرتها بعد ساعات من الولاة، وتحديدًا في أعقاب علمها بالمشكلة الصحية التي تمر بطفليها، خاصة وأنهما في أمس الحاجة إلى رعاية صحية واهتمام أمومي.







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