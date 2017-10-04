بالصور.. فعاليات مميزة في احتفال تعليم الرياض باليوم الوطني بحضور فيصل بن بندر

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي (الصالات الخضراء).



وكان في استقبال فيصل بن بندر فور وصوله مقر الاحتفال، وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري، ووكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور راشد الغياض، والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود القويحص، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة فهد الحربي، ومديرو الإدارات بتعليم الرياض، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم.



وبعد أن أخذ مكانه في مقر الحفل عزف السلام الملكي ليبدأ بعد ذلك الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع كلمة أكد فيها أن إدارة تعليم الرياض تعيش هذا المساء عيدًا بالاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية في ظل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان في الوطن الذي رسمه الملك المؤسس عبدالعزيز (رحمه الله رحمة واسعة).



وقال: “إن الوطن الذي يستظل بظله كل مواطن ومقيم على ثرى هذه الأرض حاضرًا ومستقبلًا نعيشه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمير الرؤية الواعدة 2030”.

وأضاف المانع: أنه حينما نحتفل باليوم الوطني فإننا نؤكد في هذه المؤسسة التعليمية التربوية على قيمة الولاء منا ومن المنتسبين لهذه المؤسسة بكافة فئاتهم ومواقعهم لهذا الكيان ولقادته.

واختتم كلمته سائلًا الله بأن يحفظ وطننا المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.

ثم قدّم طلاب وطالبات تعليم الرياض أوبريت (وطن السلام) الذي احتوى على العديد من اللوحات التعبيرية عن حاضر المملكة وماضيها.

بعد ذلك تفضّل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بتدشين المشاريع التعليمية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والتي شملت 70 مدرسة بتكلفة إجمالية 736.595.332 ريالًا، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمدارس 40240 طالبًا وطالبة.



وكرّم راعي الحفل الجهات الراعية والمشاركة في احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حيث تم تكريم المجموعة الدولية للسفر والسياحة وشركة الجميح القابضة، والشيخ طارق بن عبدالهادي القحطاني، وشركة المدارس المتقدمة لتقديمهم 87 منحة دراسية لأبناء شهداء الواجب، وتقدم الدكتور عبدالرحمن الحقباني لاستلام التكريم وقناة عين التعليمية والقناة الثقافية السعودية وشركة حافل للنقل المدرسي واتحاد إمداد الغذاء والهيئة العامة للرياضة.



واختتم الحفل بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للطلاب والحضور العرضة السعودية.







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