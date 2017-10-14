بالصور.. فعاليات وألعاب نارية وتكريم في اختتام دورة الشهيد العلاقي بضمد جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

احتضن ملعب بلدية محافظة ضمد بجازان، مساء الخميس الماضي، كرنفالاً كروياً جمع بين الإثارة والمتعة والندية، وذلك في نهائي بطولة الشهيد العقيد طارق علاقي بين فريقي “الراقي” من ضمد وفريق “سامبدوريا” من أحد المسارحة في ليلة لن تُنسى ولن تمحي من الذاكرة، وذلك على شرف محافظ ضمد، عوضة الأحمري ووالد الشهيد عبداللطيف علاقي ورئيس مركز الشقيري، سمير الغامدي، ومدير فرع وزارة خدمات المياه المهندس بندر جبر وعدد من المسؤولين والمشايخ وأعيان المحافظة.

وبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف، حيث بدأت المباراة النهائية لكأس الشهيد العلاقي وانتهت بفوز فريق “الراقي” بهدفين نظيفين.

وبعد نهاية المباراة، سلم راعي الحفل كأس البطولة الغالية للفريق الفائز بالمركز الأول”الراقي” ثم المركز الثاني “سامبا” ثم تسليم الجوائز وهي كالتالي:

– أفضل لاعب والتي كانت من نصيب الكابتن أحمد قحمي.

– وجائزة أفضل مدرب وحصل عليها الكابتن عبداللة حريصي.

– وجائزة الهداف الكابتن الحسن مستاباني.

– جائزة أفضل حارس مرمى للكابتن أحمد مشهور.

-جائزة الفريق المثالي فريق الرجاء من الدرب.

ومن جهة أخرى، كرم محافظ ضمد الإعلاميين والصحف المتعاونة والراعي الإعلامي؛ وذلك نظير جهودهم الملموسة في خدمة مجتمعهم وأيضاً إنجاح هذه البطولة، وكانت صحيفة “المواطن “هي الأولى في التكريم.

وجاء بعد ذلك عرض ألعاب نارية، والذي زيّن سماء محافظة ضمد بجازان في ليلة ليست ككل الليالي.

كما أعرب والد الشهيد وأشقاؤه -عبر “المواطن“- عن بالغ شكرهم وتقديرهم لكل من قام على هذه الدورة من اللجنة المنظمة والفرق المشاركة والحكام، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة وعلى رأسهم أمير المنطقة ونائبه ومحافظ ضمد، فيما أكد أحد أشقاء الشهيد أنهم فخورون بأن تحمل هذه الدورة اسمَ شقيقهم الشهيد طارق علاقي، الذي ضحى بحياته من أجل هذا الوطن الغالي، والذي سطر أقوى البطولات أمام الفئة الضالة.







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