بالصور.. فيصل بن بندر يفتتح ملتقى اللجان الشبابية بالرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة رئيس لجنة شباب المنطقة اليوم، ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض بعنوان ” اللجان الشبابية المهام والمسؤوليات “، الذي تنظمه إمارة المنطقة، ممثلة في أمانة مجلس المنطقة .

ورفع الأمير فيصل بندر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على العطاءات والإنجازات والقرارات البناءة التي تهدف لأن يكون هذا الوطن منارة بين الأوطان، لافتاً إلى تميز بلادنا بمنطلق الرسالة ومهبط الوحي ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للعالم برسالة لإسلام واضح ومنهج سليم.

وبين أن هذا اللقاء يتطلع فيه الجميع إلى أن تكون أيديهم هي التي تبني وتنتج وتنجز في وطنها، مؤكداً أن لجنة شباب المنطقة دائماً في الطليعة التي تقود الفكر النير والعمل المميز في بيئة عمل صحية للعمل الجاد، منوهاً بمشاركة لجنة الشباب في زيارات محافظات المنطقة، التي كانت فيها خير عون وسند تشارك بالرأي والفكرة وبحث أمور نحن في حاجة إليها.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بدعم مركز الملك سلمان للشباب ومؤسسة مسك الخيرية وجامعة الملك سعود للشباب وصقلهم لعمل لجنة شباب منطقة الرياض، لافتاً الانتباه إلى دور المحافظين بمنطقة الرياض واللجنة النسائية بإمارة منطقة الرياض في التواصل ودعم أعمال اللجنة، مؤكداً أهمية مسؤولياتها وعظم دورها، معربًا عن شكره للجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جهتهم رفع شباب المنطقة في كلمة لهم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – ولسمو أمير منطقة الرياض على هذه الرعاية والاهتمام والدعم غير المحدود للشباب واهتماماتهم واحتياجاتهم وزرع الثقة فيها ليكونوا أيدي بناء وعطاء في هذا الوطن الغالي.

كما أعلن أمين عام مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة عن توجيه سمو أمير منطقة الرياض بإقامة ملتقى اللجان الشبابية بالمنطقة، بشكل سنوي في قصر الحكم وتتبناه إحدى جامعات منطقة الرياض.

حضر الملتقى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ومديرو جامعات منطقة الرياض، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، والمهتمون بالقطاع الشبابي من الجنسين.