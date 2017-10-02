بالصور.. فيصل بن خالد ونائبه يشرفان حفل قرية بن حمسان التراثية

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، مساء أمس، حفل قرية بن حمسان التراثية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة، ومرور 20 عامًا على افتتاح القرية، وذلك في محافظة خميس مشيط، برعاية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما القرية وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، ومحافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومالك قرية بن حمسان التراثية ظافر بن حمسان الشهري، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وتجول أمير منطقة عسير ونائبه على المعارض المصاحبة التي احتوت على عدد من الصور الفوتوغرافية التي تحكي تاريخ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية في شتى المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واطلع سموهما على المعرض التراثي الذي احتوى على العديد من القطع التراثية وأدوات النقل والزراعة التي كانت تستخدم في الماضي، إضافة إلى ركن للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي اشتمل على العديد من الفنون التشكيلية والحرفية والرسومات الفنية، والأزياء التي تشتهر بها منطقة عسير.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مالك القرية التراثية ظافر الشهري كلمة رحب خلالها بالجميع، مثمنًا دعم ومتابعة ومؤازرة أمير منطقة عسير وسمو نائبه لفعاليات وبرامج القرية التراثية، مشيرًا إلى أن القرية تشارك كل عام في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لإظهار الفرحة بحب الوطن، منوهًا بما تحقق للوطن الغالي من منجزات حضارية ومكتسبات كبيرة، فضلًا عن الوحدة الوطنية العظيمة والتي تحتم على شباب الوطن الالتفاف الدائم خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن ووحدته.

بعد ذلك شارك عدد من طلاب التعليم العام بخميس مشيط بالعديد من اللوحات الإنشادية، وأوبريت بعنوان “افتخر يا ابن الوطن”، كما استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة.

وعقب ذلك، شهد الأمير فيصل بن خالد والأمير منصور بن مقرن والحضور عددًا من الألوان والرقصات الشعبية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية، ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير، وسمو نائبه، هديتين تذكاريتين من مالك القرية بهذه المناسبة.

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