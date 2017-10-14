بالصور.. قرية البيضاء في بارق تشكو الإهمال منذ سنوات

المواطن - عبدالله النخالي - بارق

شكا أهالي قرية البيضاء، بآل حديلة شمال مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق، من تجاهل بلدية بارق لمطالبهم سنوات طويلة، حيث ذكروا أن هذا التجاهل متعمد حسب وصفهم، فيما وصفوا قرارات المجلس البلدي تجاه موقفهم بالضعيفة.

وذكر خنين الشهري، وحمزة الشهري بأنهما تقدما بطلب سفلتة عام ١٤٣٠هـ لبلدية محافظة بارق؛ حيث إن الطرق المؤدية لمنازلهم وعرة ويعانون من وعورتها عدة سنوات، وتزداد المعاناة أثناء مواسم الأمطار، حيث يعيش الأهالي في عزلة وانقطاع؛ الأمر الذي يدفع الأهالي إلى تحمل مبالغ مالية لإعادة تسويته على نفقتهم الخاصة.

وأكدوا أنهم طالبوا بسفلتة مداخل الجامع الوحيد بالحي، ولكن بلدية بارق اكتفت بالوعود المزيفة، وبأعذار الأولوية وأقدمية الطلبات.

وأضافوا أنه وخلال الأيام الماضية لوحظ أن البلدية تقوم بأعمال سفلتة في طرق استراحات ومنازل لا يسكنها أحد.

وأشاروا إلى أنه تم التواصل مع أعضاء المجلس البلدي في هذا الشأن، حيث وعدوا بالسفلتة وإنهاء معاناتهم ضمن مشروع سفلتة قائم، ولكن تم سحب معدات المقاول دون تنفيذ للوعود.

وتساءل الأهالي عن سبب تجاهل ومماطلة البلدية لمطالبهم كل هذه السنوات، وعن دور المجلس البلدي في مثل ذلك.

وناشد الأهالي وزير الشؤون البلدية بالنظر في معاناتهم، وعن سبب تجاهل البلدية لمطالبهم كل هذه السنوات، ومحاسبة المتسبب، وإنهاء معاناتهم والعزلة التي يعيشونها على مدى سنوات.

“المواطن” تحتفظ برقم المعاملة وتاريخها، والتي سبق لأهالي قرية البيضاء تقديمها إلى بلدية بارق.







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