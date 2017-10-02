بالصور.. كارينيو يقود الشباب رسميًا.. “المواطن” تُلخص مسيرة الأوروجوياني

المواطن ـ محمد سلام

أعلن نادي الشباب بشكل رسمي التعاقد النهائي مع المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو لقيادة الليوث خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الوطني سامي الجابر، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وعقب إعلان التوقيع الرسمي مع المدرب الأوروجوياني، قام كارينيو بجولة في مرافق النادي العاصمي.

وكانت إدارة الشباب قد أعلنت تعيين المدرب الإنجليزي مايك نويل لتدريب الفريق بشكل مؤقت بدلاً من سامي الجابر، لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما قدمت شكرها للمدرب سامي الجابر لعمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، متمنية له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

وكان كارينيو قد خاض تجربة في الملاعب السعودية مع نادي النصر منذ موسم 2012 وحتى موسم 2014، وهو من مواليد 1 مايو 1963، يبلغ من العمر 54 عامًا، ولعب كمهاجم لأندية مونتيفديو واندرز ولنس وناسيونال في الأوروجواي، وفاز كلاعب بكأس الإنتركونتيننتال وكأس ليبرتادوريس.

وبدأ كارينيو مسيرته التدريبية عام 2000 مع فريق مونتفيديو، وتولى بعدها قيادة ناسيونال، ثم تولى في 2004 تدريب فريق ليجا دي كيتو الإكوادوري، ثم عاد لقيادة مونتفيديو عامين منذ موسم 2005 وحتى عام 2007، ثم قاد ناسيونال وديبورتيفو كالي ومونتفيديو واندرز وبالستينو.

وفي عام 2012 تولى كارينيو قيادة نادي النصر السعودي، وحقق نتائج رائعة، حيث حصد مع العالمي لقب كأس ولي العهد وبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بعد ذلك توجه كارينيو إلى قطر، وخاض تجربة تدريبية مع فريق العربي القطري موسم 2014- 2015، وبعدها تولى تدريب المنتخب القطري، قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.







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