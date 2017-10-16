بالصور.. كريستيانو رونالدو يواجه المنتخب السعودي على هذا الملعب

المواطن ـ محمد سلام

سيكون المنتخب السعودي على موعد مع مباراة ودية قوية أمام المنتخب البرتغالي يوم 10 نوفمبر المقبل، في إطار تحضيرات المنتخبين لمونديال كأس العالم روسيا 2018.

وأعلنت وسائل الإعلام البرتغالية أن ملعب ماجالاش بيشاو في مدينة لييرا سيستضيف مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه الكبير كريستيانو رونالدو.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في شهر أكتوبر الجاري مباراتين وديتين عقب تأهله الرسمي إلى كأس العالم 2018، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد إدغاردو باوزا.

وفاز المنتخب السعودي في المباراة الأولى على منتخب جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم انهزم في المباراة الثانية أمام منتخب غانا بثلاثة أهداف دون مقابل، وأقيمت المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.







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