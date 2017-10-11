بالصور.. كوينتيروس مع لاعبي النصر والتوقيع مع شركة تانيا للمياه

المواطن ـ محمد سلام

التقى الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني لنادي النصر، مع لاعبي الفريق النصراوي قبل الإشراف على أول تدريباته مع النصر مساء اليوم الأربعاء.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” صور لقاء المدرب كوينتيروس مع اللاعبين، وقال: “مدرب النصر الجديد جوستافو كوينتيروس يلتقي بلاعبي العالمي قبل إشرافه على أول تدريباته مع النصر مساء اليوم الأربعاء”.

وسيقود كوينتيروس النصر خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخراً بسبب سوء النتائج التي حققها برفقة الفريق العاصمي في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق آخر، وقعت إدارة النصر عقداً مع شركة تانيا للمياه لمدة موسم واحد، لتصبح المياه الرسمية لنادي النصر، وعرض حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” صورًا من مؤتمر توقيع العقد.







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