بالصور.. مبنى رياضي لطالبات جامعة الأمير سلطان بتكلفة 50 مليون ريال

المواطن - الرياض

قام صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان بجولة تفقدية للمبنى الرياضي للطالبات الذي شارف على الانتهاء ضمن المدينة الجامعية المتكاملة للجامعة للاطلاع على سير العمل فيه والاستماع إلى شروح حول مكوناته وتجهيزاته من مسؤولي الجامعة والفريق الهندسي المشرف على التنفيذ.

واطلع سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة بشكل خاص أثناء الجولة برفقة مسؤولي الجامعة وفي مقدمتهم مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني ووكلاء الجامعة على آخر المستجدات والتشطيبات النهائية للمبنى.

كما اطلع الجميع على سير العمل والخدمات المتوافرة في المبنى الجديد والمرافق الرياضية المتاحة للطالبات والأكاديميات بما يسهم في تطوير البيئة الأكاديمية ويرفع من مستوى اللياقة البدنية لمنسوبات الجامعة من خلال توفير جميع الوسائل المساعدة لذلك.

وفيما يتعلق بمشروع المبنى الرياضي للبنات الذي هو الآن على وشك الاكتمال، حيث تم إنجاز 75 في المائة من إجمالي البناء، فإنه يعد مشروعًا رياضيًا أكاديميًا متكاملاً يتكون من ستة طوابق وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي خمسين مليون ريال كما تبلغ مساحته الإجمالية 8500 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل في فبراير 2018.

ويحتوي المبنى على صالات رياضية مجهزة بأحدث التجهيزات وملعب لرياضة البولينج وصالة اليوجا بالإضافة إلى مسبح داخلي وخارجي وكافتيريا ومقاهٍ للطالبات، كما يحتوي المبنى على فصول دراسية ومكاتب إدارية خاصة بقسم التربية البدنية، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح مفتوح.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة ريمة اليحيى وكيلة جامعة الأمير سلطان لشؤون البنات قائلةً: من خلال زيارتنا للمشروع فإننا نرى بأنه مشروع جبار ويسير بخطى ثابتة وفق الخطط والبرامج الموضوعة له، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار أدق التفاصيل التي تخدم الطالبة لتوفير بيئة مريحة، مواكبة للعصر الحديث ومهيأة بكافة الاحتياجات والمرافق التي تتيح للطالبة القيام بكافة الأنشطة المنهجية واللامنهجية في محيط مناسب، مضيفة أن مشروع المبنى الرياضي يأتي كأحد إسهامات الجامعة في تحقيق الرؤية السعودية 2030، التي حرصت إدارة الجامعة على تطبيق محاورها للنهوض بالتعليم الأكاديمي المتكامل سواءً على المستوى الأكاديمي أو الأنشطة اللامنهجية المرافقة؛ إذ يهدف المشروع إلى تحقيق الروح الرياضية واللياقة البدنية للطالبة وترسيخ أهمية الرياضة في الحياة.

مختتمة حديثها بالشكر الجزيل إلى سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، مشيدة بالدعم الكبير والمتواصل من سموه والذي أسهم في وصول الجامعة إلى ما هي عليه الآن من تميز في جميع المجالات وبحرص سموه على أن تكون المنشآت بأرقى مستوى.







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