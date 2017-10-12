بالصور.. مبنى مجمعي البنين والبنات بالرذايا متهالك وغير صالح للدراسة

المواطن - أحمد العُمري - المدينة المنورة

شكا أهالي قرية الرذايا، الواقعة شرق منطقة المدينة المنورة، من مبنى مجمعي البنين والبنات الشعبي الموجود بالقرية، مؤكدين أنه متهالك وغير صالح للبيئة المدرسية، خاصةً مع الكم الهائل من الطلاب والطالبات الدارسين به.

وأوضح الأخوان فهد وفيصل بن ذعار العوفي، أولياء أمور أبنائهم بمجمعي البنين والبنات، في تصريحات إلى “المواطن“، أن قرية الرذايا تحتضن مبنى كبيرًا استأجرته التعليم منذ 20 عامًا تقريبًا ووضعته مجمعين للبنين والبنات لمختلف المراحل الدراسية.

وأضاف العوفي أن مجمع الحارث بن عُمير (بنين) يدرس به ما يقارب 500 طالب ومجمع الأولى بالرذايا (بنات) ما يقارب 400 طالبة، وهما موجودان في مبنىً شعبي واحد، مبينًا أن دوام الطلاب على فترتين صباحية ومسائية؛ نظرًا لكثافة عدد الطلاب.

وأشار العوفي إلى أن مبنى مجمعي البنين والبنات بالرذايا يعد بيئة طاردة ولا يصلح للحالة التعليمية، كما أنه يشكل تهديدًا على حياة الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن طالبة أصيبت قبل أيام بإصابات طفيفة إثر سقوط إحدى النوافذ عليها.

وأردف أن الفصول متهالكة وضيقة وتفتقر لوسائل السلامة والعديد من أجهزة التكييف متعطلة والتيار الكهربائي في انقطاع متكرر، كذلك الحالة السيئة التي تشهدها دورات المياه، إضافة إلى وجود خزانان مغلقان بسياج “شبك” يهدد حياة الطلاب والطالبات.

وطالب العوفي، إدارة التعليم بالمدنية المنورة بإنشاء مبنيين حكوميين مؤهلين لتعليم طلاب وطالبات القرية، لافتًا إلى أن جميعهم حاليًّا مجبرون على بيئة تعليمة سيئة تؤثر على نفسياتهم ومستوياتهم الدراسية.

صحيفة “المواطن” بدورها تواصلت مع مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمدينة المنورة، عمر بن محمد البرناوي، حيث أكد أن هذه الشكوى وصلت إدارة التعليم، مشيرًا إلى أن المدير العام سوف يزور اليوم الخميس المجمع للوقوف عن كثب على هذه الشكوى.







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