بالصور.. مجمع سكني جاهز ينتظر التشغيل منذ 4 سنوات بالرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا حثيثة للقضاء على مشكلة السكن وتوفير المسكن الملائم للمواطنين هناك العديد من المشروعات تم إنفاق ملايين الريالات عليها وتم تنفيذها بالكامل أو بشكل جزئي لكن لم يتم الاستفادة منها.

وتلقت ” المواطن” رسالة من أحد سكان حي القادسية بالرياض يتساءل فيها عن وجود مجمع سكني تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني على طريق الدمام خلف محطة جرش بطريق الجنادرية ولم يتم تشغيله والاستفادة منه حتى الآن – حسب قوله.

وأضاف أن المجمع جاهز للتشغيل منذ أكثر من ٤ سنوات، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بتشغيله والاستفادة منه حتى لا يصبح ملاذًا للمجهولين وقبل أن يتهالك بسبب عدم وجود تشغيل أو صيانة حيث تم ضخ ملايين الريالات في تنفيذه ولم يتم الاستفادة به.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :