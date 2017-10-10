بالصور.. محاولة قتل لاعب منتخب إسبانيا في الكيان الصهيوني

المواطن - وكالات

شهدت مباراة المنتخب الإسباني ونظيره الكيان الصهيوني، في الجولة الأخيرة من عمر التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، محاولة قتل إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 6 مشجعين خلال مباراة إسرائيل وإسبانيا بسبب شروعهم في محاولة قتل لاعب النادي الملكي خلال المباراة.

وسقط السكين من يد أحد المشجعين الـ 6 قبل الوصول لإيسكو، لتتدخل قوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني، وتنقذ لاعب المنتخب الإسباني قبل طعنه.

وكان إيسكو قد شارك في المباراة بدلاً من أرتيز أدوريز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، الذي حسمه المنتخب الإسباني بهدف دون رد.







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