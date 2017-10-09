بالصور.. مدرب النصر جوستافو كوينتيروس يصل الرياض

المواطن ـ محمد سلام

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني السابق لمنتخب الإكوادور، وذلك لتولي تدريب نادي النصر خلفًا للبرازيلي ريكاردو جوميز، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيتولى جوستافو كوينتيروس قيادة النصر خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تمت إقالته على خلفية سوء نتائجه خلال مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت آخر محطات جوستافو كوينتيروس مع منتخب الإكوادور، حيث لعب معه 33 مباراة، فاز 13 مرة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 14 لقاء، وخرج من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا 2015، ووصل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2016، وتمت إقالته بعد 16 جولة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، بعدما حل ثامنًا في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن المركز الخامس المؤهل للملحق.

بدأ جوستافو كوينتيروس مشواره التدريبي عبر بوابة فريق سان لورينز الأرجنتيني موسم 2003 واستمر معه حتى 2005، ليرحل بعدها لتولي المهمة الفنية لفريق بلومينغ سانتا كروز البوليفي.

ولم يستمر كوينتيروس كثيراً مع بلومينغ سانتا كروز، ليرحل إلى سان مارتين دي سان خوان الأرجنتيني حتى 2007، ومع بداية الموسم الجديد أعلن نادي بلومينغ سانتا كروز تعاقده مع مدرب النصر الحالي واستمر معه حتى 2008.

ومع مطلع موسم 2009 أعلن نادي بوليفار البوليفي تعاقده مع جوستافو كوينتيروس وقدم نتائج جيدة، لينتقل لتدريب فريق أورينتي بيتروليرو البوليفي عام 2010.

أنهى جوستافو كوينتيروس مشواره التدريب مع الأندية ليتولى عام 2010 إدارة شؤون المنتخب البوليفي حتى عام 2012، ليعود بعدها لتدريب إيميلك فريق حتى موسم 2015.

قضى جوستافو كوينتيروس برفقة فريق إيميلك 3 مواسم، قبل أن يتولى المهمة الفنية لمنتخب الإكوادور حتى 2017 وتم إقالته لسوء النتائج.

وحقق جوستافو كوينتيروس جائزة أفضل مدرب في الدوري الإكوادوري مرتين موسم 2013 و2014، بعدما حصد لقب الدوري مع فريق إيميلك مرتين.

وتوج المدرب الأرجنتيني خلال مشواره التدريبي بـ 8 بطولات مقسمة ما بين الدوري والكأس.







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