بالصور.. مدرسة المبيت المتهالكة في جازان خطرة على الطلاب وتستضيف الثعابين السامة!

المواطن - نايف عقيلي - جازان

يشكل مبنى مدرسة الابتدائية للبنات بالمبيت، الواقع في محافظة العارضة بمنطقة جازان، خطرًا على الطالبات ومنسوبات المدرسة.

والمبنى المدرسي عبارة عن مبنى قديم وأثري، غير مهيأ للدراسة ومخالف لنظام وسائل السلامة ويشكل بحدوث كوارث قد تعرضهم للخطر.

وهي تعتبر من المدارس المستضيفة ضمن مدارس التوأمة في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، حيث تستضيف مدارس تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بالعارضة وابتدائية الكعوب ومدرسة أروى بنت أبي العاص وابتدائية المبيت.

وطالب أولياء الأمور، تعليم جازان، بضرورة البحث عن مبنى مناسب، بديلًا عن هذه المدرسة التي قد تتحول في غمضة عين إلى موقد حارق للطالبات والمعلمات.



وناشدوا إدارة تعليم جازان سرعة تلبية مطالبهم حول الوضع القائم الذي تعيشه بناتهم حاليًّا وهن في مبنى شعبي متهالك وآيل للسقوط، يعرض بناتهم للخطر.

يذكر أن اللوحات الإرشادية على المدرسة قديمة جدًّا، ولم يطرأ عليها أي تحديث، مما يؤكد أن المدرسة منسية تمامًا من الجهات الرسمية.

وطالبوا الجهات المختصة بالإسراع في معالجة العديد من السلبيات بالمدرسة، قبل أن ينتهي الحال بالطالبات إلى تلقيهن تعليمًا في المدرسة على حد تعبير بعضهم، الذين وصفوا حال المدرسة بـ”المأساة”، بعد أن غابت عنها وسائل التعليم الحديثة.

وبينت صور خاصة لـ”المواطن” ثعبان سام يزحف أمام بوابة المدرسة إلى الفناء الداخلي والصفوف الدراسية في المدرسة المتهالكة.

“المواطن” تواصلت مع الناطق الإعلامي لتعليم جازان، يحيى عطيف، ولم يرد، وسيتم إفادتكم بالرد في حال الإجابة.







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