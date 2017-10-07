بالصور.. مدني المدينة المنورة يكشف تفاصيل وفاة طفلتين إثر سقوط جدار منزل

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة سقوط جدار بقرية القبيبة شمال المدينة المنورة، وكان الحادث عبارة عن سقوط جدار أحد المنازل أثناء عملية حفر لأرض مجاورة للمنزل بواسطة معدة ثقيلة، أدى إلى انهيار التربة وسقط الجدار على طفلتين؛ مما أدى إلى وفاتهما.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عند الساعة 11:07 من صباح اليوم السبت عن سقوط جدار داخل منزل بقرية القبيبة شمال المدينة المنورة.

وتابع أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط جزئي لجدار أحد المنازل أثناء عملية حفر لأرض مجاورة للمنزل بواسطة معدة ثقيلة (بوكلين)؛ مما أدى إلى انهيار في أجزاء التربة وسقوط جدار المنزل على طفلتين أعمارهما ٣ سنوات و٤ سنوات (سعوديتان)؛ مما أدى إلى وفاتهما، نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة لهما وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وأضاف الجهني أنه تم إخراج جثماني الطفلتين من تحت الأنقاض وتسليم الحادث للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :