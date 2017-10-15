بالصور.. مدني ⁧‫العاصمة المقدسة‬⁩ يخمد حريقاً اندلع بحراج المعيصم دون إصابات

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ مكة

أكّد المتحدث الرسمي في الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، انتهاء فرق الفرع، من إخماد حريق اندلع في تمام الساعة 17:15 السبت، 24 محرم الجاري.

وأوضح الشريف أنَّ “بلاغًا ورد إلى المديرية، مفاده وقوع حادث حريق في محلات تجارية بحراج المعيصم. وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في 10 محلات تجارية متلاصقة لبيع الأثاث المستخدم، على مساحة تقدر بـ 2100 م2 من إجمالي الموقع الكامل، والمقدر بحوالي 5000 م2 والمبنية حوائطه بالطوب ومسقوفة بالزنك”.

وأشار إلى أنّه “تمت السيطرة على الحادث، وإخماد النيران، والحيلولة دون امتدادها للمحلات التجارية المجاورة”، مؤكّدًا أنّه “لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد”.

وبيّن الشريف، في ختام بيانه، أنَّ “فريق التحقيق بالإدارة، باشر التعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.







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