بالصور.. مدير جامعة جازان يدشن موقع معهد البحوث والخدمات الاستشارية

المواطن - عمر عريبي - جازان:

دشّن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، يوم أمس، موقع معهد البحوث والخدمات الاستشارية الإلكتروني الجديد، ونظام مكاتب الخبرة الاستشارية (خبرة)، كما رعى كذلك توقيع العقود التنفيذية لتنفيذ مبادرة: (إنشاء مركز تثقيف وتدريب وتأهيل إلكتروني على الاستثمار والإبداع والابتكار وريادة الأعمال لجميع فئات الطلبة) بين معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة جازان ومكتب خبرة النظم البيئية والمعلوماتية في المعهد المنفذ للمبادرة.

تم ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبوراسين.

وأوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور حسين بن حمد دغريري، أن هذه المشاريع التي رعاها مدير الجامعة تأتي ضمن جهود معهد البحوث والخدمات الاستشارية للتطوير ومواكبة التقدم، وتعكس الثقة التي نالها المعهد لدى المستثمرين في القطاع الخاص والعام.

وبيّن الدغريري أنَّ موقع المعهد الجديد تمَّ تطويره وتحديثه ليكون واجهة مشرقة للمعهد يحوي كل المعلومات التي يحتاجها المستفيد من خدمات المعهد، موضحاً أن الموقع الجديد قد تمَّ تزويده بنظام جديد وهو نظام مكاتب الخبرة (خبرة) وهو نظام إلكتروني يتيح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على إفادة القطاع العام والخاص بخبراتهم الاستشارية من فتح مكاتب خبرة استشارية تحت مظلة معهد البحوث بالجامعة لتقديم خدمات استشارية في مختلف التخصصات العلمية والعملية مقابل عوائد مالية تضخ في موارد الجامعة، وتحقق رؤية المملكة الطموحة (2030) لتشجيع استثمار الاقتصاد المعرفي.

وقال الدكتور الدغريري، بشأن المبادرة التي رعى مدير الجامعة توقيع عقودها التنفيذية: إن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات التحول الوطني (2020) وهي مبادرة: (إنشاء مركز تثقيف وتدريب وتأهيل إلكتروني على الاستثمار والإبداع والابتكار وريادة الأعمال لجميع فئات الطلبة)، ومالك المبادرة هو معهد الإبداع وريادة الأعمال في جامعة أم القرى ومنفذ المبادرة هو معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة جازان ومكتب خبرة النظم البيئية والمعلوماتية، وأشار الدكتور الدغريري إلى أن مدة تنفيذ هذه المبادرة سنتان، وأن عقودها تشمل تنفيذ تدريب وتأهيل للمعلمين والطلاب على نماذج الإبداع والابتكار والاستثمار وممارساته العالمية.

وأوضح أن فوز معهد البحوث في جامعة جازان بتنفيذ هذه المبادرة يعكس المكانة المرموقة التي يمثلها المعهد والثقة العالية التي يحظى بها لدى المستثمرين وأرباب الأعمال؛ انطلاقاً من الخبرات العلمية والمعرفية التي يملكها المعهد وأعضاء هيئة التدريس فيه، ومكاتب الخبرة التي تعمل تحت مظلته.

من جانبه أثنى مدير الجامعة على جهود معهد البحوث ونشاطاته وبرامجه الحالية والمستقبلية، والتي ستجعل من المعهد واجهة استثمارية معرفية يقصدها القطاع الخاص والعام.

وفي الختام وجَّه الدكتور الدغريري شكره لمدير الجامعة لرعاية تدشين موقع المعهد وتوقيع العقود التنفيذية لمبادرة إنشاء مركز ريادة الأعمال، ودعمه المتواصل للمعهد وجهوده، كما ثنَّى بالشكر لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على متابعته لأنشطة المعهد وإنجازاته المتتالية.







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