بالصور.. مراسم اختيار تركي آل الشيخ رئيساً للجنة الأولمبية السعودية

المواطن - الرياض

حصد معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.

وشهدت مراسم اختيار الرئيس الجديد تواجد جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت لاختيار خليفة محمد بن عبد الملك آل الشيخ الذي قدم استقالته مؤخراً.

وقالت اللجنة عبر موقعها الرسمي: «معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس للجنة الأولمبية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م».

وعقدت الجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس الجمعية العمومية غير العادية لاختيار الرئيس الجديد خلفاً, لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ.

وأقيمت الجمعية العمومية غير العادية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب.

وأسفرت النتائج عن فوز معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية بالتزكية.







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