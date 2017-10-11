بالصور.. مركز صحي الملز يطلق فعاليات خدمات الصحة المدرسية

المواطن - الرياض

أقام مركز صحي الملز اليوم اللقاء الأول لانطلاق خدمات الصحة المدرسية والذي استهدف المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات في مدارس البنين والبنات التابعة لمنطقة خدمات المركز.

وأوضح مدير المركز بولغيث بن محمد العامري أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً لتعزيز الشراكة بين المركز والمدرسة لاكتشاف الحالات المرضية لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات المدارس.

وقد حضر اللقاء الدكتورة فاطمة الكواي مديرة إدارة الصحة المدرسية بصحة الرياض والدكتورة ياسمين المصطفى مسؤولة قسم الجودة في القطاع الأوسط والدكتورة ثناء حلال مسؤولة برنامج الصحة المدرسية بالمركز وكذلك مشرفة القسم عائشة العنزي ومنسقة البرنامج نادية الغامدي والدكتور فادي كنعان المدير الطبي بالمركز ومدراء ومديرات المدارس ومسؤولات مكاتب الإشراف التربوي بوسط الرياض وعدد كبير من المرشيدين والمرشدات الصحيين.

وتخلل اللقاء محاضرات تعريفية لآلية برنامج الصحة المدرسية والإسعافات الأولية والتعاون فيما بين المدرسة والمركز ومهام كل عضو كما صاحب هذا اللقاء تفعيل اليوم العالمي لسرطان الثدي.

وفِي ختام الحفل تم توزيع الحقائب الإسعافية وشهادات الحضور وتكريم الضيوف ‎







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