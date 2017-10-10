بالصور.. معهد العاصمة النموذجي يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

المواطن - الرياض

بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل الطخيم، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وقادة المعهد، وبمشاركة المعلمين القدامى، في لمسة وفاء وتقدير لهم وتزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم، أقيم احتفال بهذه المناسبة في مقر الإدارة العامة للمعهد، حيث تحدث الطخيم في كلمته في بداية اللقاء عن فضل المعلم، وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله.

وأكد أنه “مما لا شك فيه أن أولى الناس بهذا التقدير والإجلال هو المعلم”، ووجه رسالة شكر وعرفان لمعلمي المعهد على ما يبذلونه في سبيل تربية النشء ودورهم الريادي في النهضة وترسيخ أسس التطور والازدهار وتحقيق الأهداف التنموية لبلادنا، مضيفًا: “أن المعلم هو راسم نهضة الوطن وباني مستقبلها من خلال دوره في تقديم رسالته النبيلة لأجيال المستقبل وما يقدمه لصناع الحاضر”.

وبعدها ألقيت قصيدة شعرية عن المعلم لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية، محمد الخليف، بعنوان (تحية للمعلم)، وبعد ذلك كرم المدير العام قدامى معلمي المعهد بخطابات شكر وتقدير تقديرًا لجهودهم مع باقة ورد.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

وأكد محمد الشهري، مشرف الإعلام التربوي بالمعهد، أن الأقسام التعليمية احتفلت بهذه المناسبة؛ ففي روضة الأمير سلطان بن محمد كرمت قائدة الروضة، عتاب التركي، منسوبات الروضة وكذلك حارس الروضة تقديرًا لهم.

أما في القسم الابتدائي وبحضور قائدة مسفر الزهراني، فقد تم تفعيل الطابور الصباحي بكلمات وأناشيد شكر وثناء من الطلاب لمعلميهم، وقام مجموعة من الطلاب بتقديم الورود احتفاء بمعلميهم.

أما في القسم المتوسط، وبمتابعة من قائده محمد الفهيد، تم تخصيص جزء من الحصص للتعريف بيوم المعلم، وكذلك تم توزيع باقات الورود على منسوبي القسم.

وفي القسم الثانوي، وبحضور قائده لطفي الدرعان تم الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تقديم برنامج إذاعي بحضور منسوبي القسم تخلله العديد من الكلمات والأناشيد والمشاركات الطلابية، وذلك في مصلى القسم، وكذلك تم تكريم معلمي القسم بشهادات شكر وتقدير لجهودهم في الرقي بمستوى الطلاب العلمي.



الجدير بالذكر أن قسمي العلاقات العامة والإعلام التربوي والنشاط وزعوا باقات ورد على كافة معلمي المعهد؛ تقديرًا لهم بمناسبة اليوم العلمي للمعلم.







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