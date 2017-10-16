بالصور.. مواصفات خرافية لهاتف Huawei Mate 10 المنتظر

المواطن - وكالات

إمكانات عديدة يضمها هاتف Huawei Mate 10 المنتظر، أبرزها أنه يأتي بهيكل مقاوم للماء والأتربة على بعد 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

أما شاشة هاتف Huawei Mate 10، فهي من نوع LCD capacitive من النوع IPS، وتدعم 16-مليون لون، وبالنسبة إلى الحجم فهو 6.3 بوصة، وبدقة 1440 × 2960 بيكسل، فيما تمثل الشاشة الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل full-screen display.

ويأتي Huawei Mate 10 بكثافة 538 بيكسل لكل بوصة، ولمس متعدد يدعم الخاصية، ويدعم امتداد نغمات MP3، WAV، والاهتزازات، أما مكبر الصوت فيدعم الخاصية مع خاصية مانع الضوضاء، مكبر استريو.

وتأتي الكاميرا الخلفية لهاتف Huawei Mate 10 مزدوجة بدقة 13، 20 ميغا بكسل، بمعامل تكبير ضوئي مضاعف، أما الفيديو فيدعم دقة 2160 بكسل بسرعة 30 و60 لقطة في الثانية، ودقة 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية، والكاميرا الثانوية (الأمامية) فهي بدقة 13 ميغا بكسل.

ونظام تشغيل Huawei Mate 10 فهو يدعم إصدار أندرويد أوريو 8.0 مع واجهة EMUI 6.0، ونوع المعالج Hisilicon Kirin 970، وسرعة المعالج ثماني النواة، مكون من معالج Cortex-A73 رباعي النواة بتردد 2.4 غيغا هيرتز ،ومعالج Cortex-A53 رباعي النوى بتردد 1.8 غيغا هيرتز.

ويضم أيضًا Huawei Mate 10 أجهزة الاستشعار ويدعم وجود بصمة خلفية، والبوصلة، وخاصية الدوران، وغيروسكوب، ومقياس التسارع

للذاكرة، كما يأتي Huawei Mate 10 بذاكرة داخلية متوافرة بـ64 غيغابايت، ومتوافرة أيضًا بإصدار ذاكرة 128 غيغابايت، ورام سعة 3 غيغابايت، متوافرة أيضًا بإصدار رام 4 غيغابايت.







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