بالصور .. ميتسوبيشي تُطلق سيارتها الذكية “إميراي 4”

المواطن - وكالات

كشفت شركة “ميتسوبيشي” اليابانية، أمس الأحد، النقاب عن سيارتها الجديدة “إميراي 4″، التي تضم تقنيات مساعدة في القيادة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن التقنيات الجديدة من شأنها التقليل من الحوادث المرورية والمساهمة في التنقل الآمن والمريح، كما أنها صديقة للبيئة بشكل كبير.

ومن المنتظر أن يتم عرض “إميراي 4” خلال النسخة الخامسة والأربعين من معرض طوكيو للسيارات خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

وترتكز تقنيات السيارة الجديدة على ثلاثة مجالات هي أنها كهربائية وذاتية القيادة ويمكنها الاتصال بالإنترنت.

ويتميز نظام “إميراي 4” بتقنيات مساعدة للقيادة مثل نظام استشعار السائق ونظام الإضاءة ونظام متطور لتحديد المواقع.







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