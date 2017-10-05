بالصور.. نائب أمير الجوف يتفقد قيادة الطوارئ الخاصة ويرفع عقاله احترامًا لهم

المواطن - متعب النماصي - الجوف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، مساء أمس الأربعاء، قيادة قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الجوف.



وفور وصول نائب أمير منطقة الجوف مقر القيادة، كان في استقباله مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، وقائد القوة الخاصة للطوارئ بمنطقة الجوف العقيد سلطان بن عبدالله المالكي، حيث عزف السلام الملكي، ثم استقل سموه عربة مكشوفة تفقد خلالها وحدات وآليات القوة.



وبعد ذلك انتقل سمو نائب أمير منطقة الجوف إلى صالة العرض، حيث شاهد سموه المعرض المقام بهذه المناسبة، والذي اشتمل على صور شهداء الواجب ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن.

ثم شاهد سموه فيلمًا وثائقيًّا عن القوة شمل التدريب والفرضيات والرماية والتقنية المستخدمة ومشاركة قوة طوارئ الجوف في مواسم الحج، بالإضافة إلى الزيارات التي تنفذها القوة بالمدارس والجامعة وكليات التقنية، كما شاهد عرضًا عن بعض العمليات التي نفذتها قوة طوارئ الجوف في القبض على بعض المتهمين والإرهابيين، وشاهد سموه معرض الأسلحة والتي تستخدمها القوة في مهام أعمالها.



ثم انتقل الامير عبدالعزيز بن فهد الى غرفة التحكم والاتصال، حيث شاهد التقنية الحديثة المستخدمة فيها من مراقبة ووسائل الاتصال المباشرة مع الجميع ، وقد وجه سموه من خلال وسيلة الاتصال والنداء كلمة لجنودنا البواسل ثمن فيها جهودهم المبذولة في حفظ واستتباب الأمن، مقدمًا عميق شكره للجميع على ما يقومون به في خدمة ابناء الوطن وضيوفه، وأنهم بعد الله حماة هذه البلاد المباركة، ويقف معهم قلبًا وقالبًا في كل الظروف وفي جميع الاوقات.



وبعد ذلك انتقل عبدالعزيز بن فهد إلى العروض الميدانية، حيث شاهد فرضية اقتحام مبنى يتحصن فيه مجموعة من الإرهابيين، ومهارة النزول بالحبال من أعلى سطح المبنى للقبض على المطلوبين، وفرضية صد هجوم مسلح على حملة أمنية وكيفية التعامل معها، كما شاهد عروض الرماية التكتيكية لعدد من أنواع الأسلحة والذخيرة شارك سموه في الرماية الحية.



وقد أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن سعادته بوجوده بين إخوانه من أبطال الأمن الذين يذودون عن دينهم ووطنهم وقادة هذه البلاد الطاهرة.



كما نوه سموه بما شاهده من إمكانيات وآليات متطورة ذات تقنية عالية وفرتها حكومتنا الرشيدة، داعيًا سموه الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وفي الختام، تسلم من قائد القوة الخاصة للطوارئ بالجوف العقيد سلطان بن عبدالله المالكي درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.







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