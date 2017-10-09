بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد حمّاد المطيري

المواطن - الرياض

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الشهيد وكيل رقيب حمّاد المطيري، الذي استشهد خلال أدائه مهام عمله بنقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام بجدة، بعد عملية إطلاق النار.



وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان وعدد من كبار الضباط بالحرس الملكي.



وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، منوهًا بالشجاعة والبسالة التي يتحلى بها رجال الأمن جميع في الذود عن هذا الوطن الغالي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



من جهتها، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.







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