بالصور.. نائب أمير عسير يتفقد مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير على أهمية تضافر الجهود لإنجاز مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بالفرعاء لما يشكله من أهمية لمنطقة عسير من خلال ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وصحية وتدريبية وثقافية واجتماعية وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية اليوم للمدينة الجامعية بالفرعاء, بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وفور وصول سموه اطلع على مجسم للمشروع واستمع إلى شرح مفصل عن المشروعات قدمه وكيل الجامعة للمشروعات الدكتور محمد بن عبدالله داهم, موضحاً أن نسبة الإنجاز في المشروع للمرحلة الأولى 35%, والمرحلة الثانية 33 % فيما بلغت نسبة الإنجاز للمرحلة الثالثة 10 %, مشيراً إلى أن نفقة الخدمات بالمشروع بلغت نسبة الإنجاز فيه 5 %, وإسكان الطلاب 4%, والمدينة الرياضية 4%, كما بلغت نسبة الإنجاز في مجمع الخدمات 2,15% ومحطة تحويل الكهرباء الشمالية 2,01%, إضافة إلى مشروع إسكان الممرضات مشروع إسكان الممرضات والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 0,67%, وكلية الطب للطالبات 1,57% والطرق الداخلية 1,51%.

وأشار وكيل جامعة الملك خالد للمشروعات إلى أن مشروع المجمع الطبي للمرحلة الثانية يتضمن المستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان ومركزاً للمؤتمرات الطبية وكلية الصيدلة وكلية الطب ومبنى الفصول المشتركة, فيما يتضمن مشروع توزيع المباني للمنطقة الإدارية والشرفية في مرحلته الثالثة مبنى للإدارة العامة وعمادة خدمة المجتمع ومركز التوفل والجامع الرئيسي وقاعة الاحتفالات والمؤتمرات والمتحف والمعرض.

واطلع سمو نائب أمير منطقة عسير على نماذج لمشروع إسكان الطلاب والذي يتكون من 5 طوابق بمساحة 1508 أمتار مربعة بسعة 357 طالبًا والنموذج الثاني والذي يتكون من 5 طوابق بمساحة 1242 مترًا مربعًا بسعة 207 طلاب, أما النموذج الثالث والذي يتكون من 5 طوابق بمساحة 2404 طلاب, إضافة إلى مبنى المسجد.

كما اطلع سمو الأمير منصور بن مقرن على نموذج للأستاد الرياضي والذي يقع على مساحة 61551 مترًا مربعًا, ويتسع لحوالي 22 ألف متفرج, ويشتمل مشروع الصالة المغطاة والتي تقع على مساحة 43604 أمتار مربعة, على ملعب متعدد الأغراض وملاعب إسكواش وتنس طاولة ومسبح دولي وحمام سباحة للغوص, فيما شاهد سموه نموذجًا عن مشروع إنشاء شبكة الطرق الداخلية وشبكات المرافق, حيث يتكون المشروع من عدد من الطرق الداخلية التي تصل إلى 20 كيلو مترًا وتشمل أعمال شبكات المرافق للبنية التحتية بالموقع العام, ويشتمل على شبكة مياه وإطفاء الحريق بطول إجمالي 9753 مترًا مربعًا, وشبكة الصرف الصحي بطول إجمالي 151014 مترًا, وشبكة الري مع صمامات تنفيس وطرد بطول إجمالي 1189 مترًا, إلى جانب شبكة الغاز بطول إجمالي 10082 مترًا و12 خزان غاز سعة 2000 جالون.

وفي نهاية الزيارة تسلّم سمو نائب أمير منطقة عسير هدية تذكارية من مدير جامعة الملك خالد بهذه المناسبة.







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