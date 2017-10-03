بالصور.. نجم مانشستر يونايتد السابق حارسًا أمام نجل كريستيانو رونالدو

المواطن ـ وكالات

زار النجم الإنجليزي ريو فيرديناند منزل زميله السابق كريستيانو رونالدو لإجراء لقاء تلفزيوني معه، وكان هناك مواجهة كروية بين مدافع مانشستر يونايتد السابق وابن هداف ريال مدريد “جونيور”.

وقام فيرديناند بمهمة حراسة المرمى، وسدد جونيور ركلة الجزاء بطريقة رائعة لتسكن الشباك.

وخلال اللقاء، قال كرستيانو رونالدو أنه لن ينسى مانشستر يونايتد، فهو تعلم هناك أن يصبح الأفضل دوما لتواجده مع أفضل لاعبي العالم.

وأضاف النجم البرتغالي: “بعد 10 سنوات سيكون من الصعب وقتها الفوز بالمزيد من الكرات الذهبية، قد اتجه إلى لعب الملاكمة”.







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