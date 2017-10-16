بالصور.. نجوم الهلال بالطقم الثالث

المواطن - الرياض

أزاح نادي الهلال برفقة شركة Nike العالمية، رسمياً، الستارَ عن الطاقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم الجاري 2017-2018.

وجاء الطاقم الثالث للهلال باللون البحري، وبتصميم مختلف كلياً بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس قلعة الزعيم، حيث عبَّرت شركة Nike عن اعتزازها بتصنيع قميص الفريق بطريقتها الخاصة.

وقدمت Nike طقمًا جديدًا يجمع بين تقنية Dri-FIT المميزة لعلامتها التجارية، وبين اللمسات التصميمية الجمالية للقميص الثالث من أجل تمييز الزعيم.

وجاءت مواصفات القميص المقدم من Nike كما يلي:

لياقة تحمل شكل v.

اللون: أزرق بحري.

الأكمام: زرقاء فاتحة.

الشريط: أزرق بحري ممتد على الجانب.

الشعار: ذكرى التأسيس الـ 60، على زاوية اليد اليسرى.

السراويل والجواب: اللون الأزرق البحري، بالإضافة لشعار التأسيس.







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