بالصور.. نساء هلال مكة يحتفلن في اليوم العالمي للمُسنين

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

احتفل القسم النسائي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للمسنين تحت شعار ” أنتم عيونهم… خلوكم حولهم”.

وقد شارك القسم مع الثانوية التاسعة بندوة توعوية للتعريف باليوم العالمي للمسنين وكيفية مساعدة كبار السن للتمتع بحياة صحية ونفسية سليمة.

كما تم عرض المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها كبار السن وكيفية إسعافهم مثل حوادث السقوط وما ينتج عنها من حالات خطيرة مثل كسر في أعلى عظمة الفخذ وعظام الحوض وإصابات الظهر، كذلك الحالات الطبية الطارئة مثل اللازمات القلبية والجلطات الدماغية وانخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم وغيبوبة السكري ومشاكل الجهاز التنفسي التي تصيب كبار السن.

كما تم التطرق للأغذية الصحية التي يحتاجها كبار السن وبعض الأنشطة البدنية الخفيفة التي تساعد المسنين في الحفاظ على سلامة العضلات والعظام وأهمية تقديم الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين.

شارك في الندوة العلمية؛ كل من مديرة القسم النسائي بهيئة الهلال الأحمر د. إبتسام محمد المنيعي، والمتطوعات د. هالة كامل أستاذ بكلية الطب؛ د. ولاء الزهراني.

وقد حضر الندوة عدد من المسنات وأمهات الطالبات، وقدمت قائدة المدرسة والحاضرات شكرهن لفريق الهلال الأحمر وقامت بتكريمهن.







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