بالصور.. نيابةً عن خادم الحرمين.. الفيصل يتشرف بغسل الكعبة

المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -تشرّف مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر محرم بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المسجد الحرام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وفور وصول سموه قام ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد, ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء، عقب ذلك طاف سموه بالبيت العتيق, ثم أدى ركعتي الطواف.

وشارك سمو أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد الخزيم وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدون لدى المملكة ، ومدير إدارة النظافة والفرش سعادة المهندس محمد بن سليمان الوقداني.

وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة تسلم سموه هدية تذكارية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.







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