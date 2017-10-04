بالصور.. هبوط أرضي وحفر وعائية تُربك مستخدمي طريق ترقش محايل

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

أبدى عدد من سكان بلدة ترقش، الواقعة شمال محافظة محايل عسير، استياءهم وتذمرهم من الحفَر المنتشرة على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق والذي يخترق البلدة، فضلاً عن الهبوط في الطبقة الإسفلتية.

هبوط أرضي:

وأوضح عدد من المواطنين أن هذه الحفر ونتيجة للضغط المرتفع من قبل المركبات والشاحنات الكبيرة أدت إلى هبوط الطبقة الإسفلتية وتجمع المياه في تلك الحفر؛ ما أدى إلى كثرة الأعطال الميكانيكية بتلك المركبات، وتسبب في تكبدهم خسائر جراء إصلاح تلك الأعطال.

وأشاروا إلى أن هذه الحفر أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مستخدمي هذا الطريق خصوصاً في المساء، حيث يجد مستخدمو الطريق صعوبةً في رؤية تلك الحفر بسبب ضعف الإنارة في الطريق، وتسبب ذلك بوقوع العديد من الحوادث المرورية، مؤكدين أن تلك الحفر والمطبات أصبحت عائقاً لسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر وسيارات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني.

التدخل السريع:

وطالب الأهالي من الجهات المختصة سرعة التدخل ومعالجة وضع تلك الحفر وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعاناة، والتي تكفل سلامة مستخدمي الطريق.







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