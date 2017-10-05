بالصور.. هموم البلدية على طاولة رؤساء المجالس والبلديات في القصيم

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_القصيم

استعرض رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات بمنطقة القصيم، أمس الأربعاء، أنظمة ولوائح المجالس البلدية، وذلك في أول لقاء على مستوى المملكة يضم أكثر 27 مجلسًا بالمنطقة، بحضور أمين منطقة القصيم محمد المجلي، وتطرقت المداخلات إلى مواضيع مشتركة مثل العشوائيات والنطاقات العمرانية.

وبدأ اللقاء بحديث لرئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم إبراهيم الغصن، الذي أكد أن هذا الملتقى جاء تحقيقاً لرغبة سمو أمير القصيم في تحقيق التعاون بين المجالس البلدية لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، مستعرضًا أهم أنظمة ولوائح المجالس البلدية.

ودعا أمين المنطقة محمد المجلي إلى تكاتف وتعاون كافة المجالس البلدية مع رئيس البلدية لتنفيذ القرارات وفق الأنظمة واللوائح، سعياً لتطوير أعمال البلديات، مؤكدًا أن أمانة القصيم تبحث عن الأعمال التي تصب في مسار التطوير لتحقيق أقصى خدمة ممكنة للمواطن والوطن، مناديًا بعقد لقاءات ونقاشات مستمرة بين المجالس البلدية.







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