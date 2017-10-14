بالصور والفيديو.. المياه تحاصر حي جبل ورقان وتهدد المارة والأطفال بالصعق

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

شكا عدد من أهالي حي جبل ورقان حارة المطارفة بالمدينة المنورة، من تسرب المياه منذ ما يقارب شهر، بسبب انكسار أنبوب للمياه، حيث أصبحت المياه تحاصر منازل السكان والمارة.



وشرح طالع شديد الصاعدي وحمود مرزوق الصاعدي وعادل الصاعدي، من أهالي الحي، في تصريحات إلى ”المواطن” معاناة الأهالي من المياه التي أغرقت الشوارع وأحاطت بالمنازل، وأصبحت راكدة منذ أكثر من شهر، وتجمّع الحشرات والبعوض حولها.



وقال طالع الصاعدي إن عددًا من سكان الحي سجلوا بلاغات لدى مياه المدينة المنورة عن انكسار الأنبوب لإصلاحه، لكن دون جدوى، حيث ما زال التسرب مستمرًّا حتى الآن، موثقًا ذلك بعدد من الصور والفيديو.



وطالب السكانُ المسؤولين من مديرية المياه بإصلاح الأنبوب المكسور وشفط المياه المتراكمة، ووضع حل عاجل ونهائي لانكسار أنابيب المياه المتكررة بالحي.

وأضاف “الصاعدي” أن هناك التماسات كهربائية داخل المياه في الطريق؛ مما تسبب التماس لبعض المارة أو الأطفال، كما تسببت المياه في هبوط الأسفلت وتكاثر وتجمع المياه ووصول المياه إلى الوادي المجاور وتضرر جدران المنازل المجاورة.



وأكد الصاعدي أنه تم إبلاغ المياه بعدة بلاغات من جهته موثقة بالتواريخ ولَم يتم التجاوب من قبل المياه.







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