بالصور.. وجبات لن تجدها إلا في المطعم الروسي 

المواطن - أشرف كمال

الكافيار وشوربة بورش بالتأكيد ليست فقط ما تشتهر بها روسيا، فالمطبخ الروسي متنوع نتيجة تنوع القوميات – ما يزيد عن 120 قومية مختلفة – وبالتالي اختلاف العادات والتقاليد داخل الدول الروسية.

وقد أثّر فن الطبخ الروسي بصورة مباشرة وغير مباشرة، على مطابخ شعوب أخرى لدرجة أنه وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ المطبخ الروسي ينافس المطبخ الفرنسي الشهير من حيث تأثيره وشعبيته في أوروبا.

ومن أشهر الأطباق في المطبخ الروسي:

شوربة البورش

تعتبر من الأطباق الرئيسية في المطبخ الروسي، وتتميز بنكهة لذيذة مميزة، ومن أنواع الشوربات الروسية الأخرى شوربة “أوخا”، وهي شوربة مصنوعة من السمك المتبل ومرق الخضراوات.

فطائر بليني

فطائر “بليني” هي النسخة الروسية لفطائر الكريب الفرنسية الرقيقة، وهي من الأصناف الأساسية على معظم قوائم الطعام في روسيا.

ويتم صنع هذه الفطائر من الدقيق الأبيض لتقديمها مع تشكيلة من الحشوات المختلفة، المالحة والحلوة. ويتم تقديمها كذلك مع سمك السلمون المدخن، أو الفطر بالكريمة، أو مع “سميتانا”، وكذلك مختلف أنواع المربّات، والحليب المكثف المُحلى ومن أنواع الفطائر الروسية الشهيرة.

فطائر سيرنيكي

المصنوعة من الجبن، ويتم تناولها على الإفطار. ويُقدم هذا النوع مع مربى التوت منزلية الصنع، وفي بعض الأحيان يتم تقديمها مع الحليب أو العسل.

الأسماك المملحة والمدخنة

يمكنك تناول أسماك المياه العذبة والمياه المالحة سواء المدخنة أو المملحة على نطاق واسع في المطبخ الروسي، ويتم إعدادها لتكون نكهتها خفيفة وطازجة. حيث ستجد على القوائم عادةً طبق سمك السلمون المملح أو الُمدخن الذي يُقدم وحده أو مع الفطائر، وتُقدم الرنجة المملحة في السلطة مثل سلطة سيليودكا بود شوبا، والتي تعني ترجمتها الرنجة تحت المعطف، حيث تُغطى الرنجة المملحة بطبقات من الخضراوات المبشور المسلوق، البنجر، البصل والمايونيز.

كما تشتهر في روسيا وجبات كثيرة مكونها الرئيسي السلمون المرقط، وسمك كارب، وسمك قشر البياض، وسمك الحفش وسمك ستيرليت المعروف أيضاً باسم سمك القيصر.

معجنات البيلميني

تتميز المعجنات الروسية “بيلميني” بحشوتها من اللحم المفروم، داخل عجينة رقيقة، ويُمكن إيجاد حشوات أخرى مثل السمك خاصةً سمك السلمون أو حشوة الفطر. وعند طلب هذه الوجبة، سيكون أمامك الاختيار ما بين تناولها مغلية أو مُقدمة بداخل مرق.

حلوى باستيلا

تصنع هذه الحلوى الروسية التقليدية منذ القدم من ثمرات التفاح اللاذع والعسل الأبيض والعسل الأسود، وهي طريقة جيدة للحفاظ على المحاصيل.

وتصنع من خلال وضع ثمرات التفاح في الفرن لتنضج، وتصبح لينةً ليتم وضعها تحت أشعة الشمس بعد ذلك لتجفّ، ثم توضع داخل شرائط مصنعة من الفواكه ويتم تناولها خلال انتظار موسم الحصاد التالي.







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