بالصور.. وقف العين العزيزية يبحث الشراكة مع مؤسسة شربتلي

المواطن - زياد النفيعي - جدة

عقد أمين عام وقف الملك عبد العزيز – يرحمه الله- للعين العـزيزية د.سمير بن عبدالله نصر الدين ، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع المشرف العام على مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع عبداللطيف النقلي والمسؤولين المرافقين له.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون والشراكات المثمرة والبناءة للارتقاء بالعمل الخيري وسبل التوسع فيه مع الاستدامة في تقديمه بالشكل الاحترافي المهني والمرضي لكافة المستفيدين وضمان وصوله للمستحقين.

هذا وتمت مناقشة سبل الشراكة المجتمعية في مجال سقيا المساجد والحجاج والمعتمرين وإنشاء محطات التحلية وحفر الآبار وإنشاء مصنع استثماري خيري.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية مستقبلية لتفعيل مواضيع الشراكة ذات العلاقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطـقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف العين العــزيزية لتنمية الإنسان والمكان، مما يسهم في دفع عجلة التطور للوقف والانطلاق نحو تطبيق رؤية 2030.







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