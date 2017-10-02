بالصور.. 14 ألف مستفيد من فعالية التوعية بالسلامة المرورية بمطار الدمام

المواطن - الرياض

اختتمت مؤخرًا فعاليات المعرض التوعوي الشامل بوسائل السلامة المرورية بالسيارات للحد من الحوادث المرورية والذي أقيم بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بحضور أكثر من 14 ألف شخص من كافة الفئات .

واستمر العرض عشرة أيام تخلله العديد من الفقرات والأنشطة المتضمنة أحدث وسائل السلامة المرورية في قالب من الترفيه.

وأوضح رئيس قسم التوعية بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد عثمان أن المعرض حقق الهدف من إقامته حيث نجحت أنشطته المختلفة في توصيل الرسائل بالضرورة الحتمية للاهتمام بوسائل السلامة داخل السيارات ، واستفاد منه موظفو المطار وأبناؤهم والمسافرون ومرافقوهم.

وأشار عثمان إلى أن استخدام العديد من وسائل الترفيه الممتع والمحاكاة والأقسام التفاعلية أسهم في توصيل المفاهيم المتعلقة بالسلامة المرورية وخاصة أهمية استخدام حزام الأمان بكل بساطة إلى الجمهور المستهدف في محاولة للحد من الحوادث المرورية .

وأضاف عثمان بأن اختيار موقع الفعالية التوعوية في مطار الملك فهد الدولي كان له الأثر في استفادة شريحة واسعة من المسافرين ومرافقيهم موظفي المطار وأبنائهم.

الجدير بالذكر أن المعرض صاحبه العديد من الأنشطة التثقيفية والترفيهية وغيرها من المشاركات، كما روعي أن تكون التصاميم بشكل مميز وتفاعلي مع الجمهور، وذلك بتوفير سلسة من الأقسام التفاعلية بداخل المعرض.

وتضمنت أبرز أقسام المعرض سيارة الواقع المعزز(Augmented Reality Car) حيث تم من خلالها توعية الزائر بأهمية بعض النقاط في السيارة للحفاظ على سلامته، وذلك بواسطة استخدام جهاز لوحي يتم تسليمه لكل زائر، وبعدها يتم استكشاف النقاط على سيارة حقيقية معروضة بداخل المعرض ، كما تضمنت أقسام المعرض محاكاة انقلاب السيارة وهي عبارة عن عدد 2 جهاز تم تصميمهما لأول مرة في المملكة لمحاكاة انقلاب السيارة الحقيقي، حيث يقوم الزائر بركوب سيارة حقيقية مع ارتدائه لنظارات خاصة ويتم بث مقطع فيديو عبرها، وعند انقلاب السيارة في الفيديو يتم الانقلاب بالراكب بشكل فعلي وهو داخل السيارة التي يركبها.







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