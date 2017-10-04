بالفولكلور الشعبي والقهوة العربية.. نادي المبتعثين في نيوكاسل يحتفل باليوم الوطني

المواطن - نيوكاسل

يستعد نادي الطلبة السعوديين في مدينة نيوكاسل شمال شرق بريطانيا لإقامة حفل كبير بالذكرى السابعه والثمانين لليوم الوطني السعودي تحت عنوان ( اكتشف السعودية ) يوم غدٍ الخميس، حيث سيتم إقامة معرض كبير في رحاب جامعة نيوكاسل لتعريف الزوار وخاصةً الأجانب بحضارة المملكة العربية السعودية وتراثها وأهم إنجازاتها على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح خالد كردي رئيس النادي أن التحضيرات بدأت لهذا الاحتفال قبل حوالي ستة أشهر حيث تمكن فريق العمل من خلالها من الإعداد والتخطيط الجيد لهذا الحدث العظيم والغالي على قلوبنا واستطعنا بفضل الله التواصل مع العديد من الجهات المختصة في المملكة لإرسال ما لديها من مطبوعات ومقتنيات لعرضها في الاحتفال وكذلك تبرع العديد من المبتعثين بجلب ما لديهم من مقتنيات لعرضها.

وسيتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات والتي من ضمنها الخيمة الشعبية ونقش الحناء والرقصات الفولكلورية الشعبية وكذلك كتابة أسماء الزوار الأجانب بالخط العربي وتقديم المأكولات والحلوى الشعبية والقهوة العربية.

الجدير بالذكر أنه تم توزيع دعوات لكبار المسؤولين والأكاديميين لمشاركتنا هذا الاحتفال وسيحضر ممثل عن شرطة مدينة نيوكاسل وكذلك البلدية.

ويتوقع أن تصل أعداد الزوار إلى حوالي 3000 زائر بمشيئة الله تعالى، ودعا جميع المبتعثين والزوار والمهتمين بزيارة المعرض ومشاركة عروض الاحتفال.







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