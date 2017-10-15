بالفيديو.. آرسنال يسقط أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

تلقى آرسنال هزيمة مدوية من مضيفه واتفورد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “فيكارج رود” لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض آرسنال سيطرته على الملعب خلال الشوط الأول واستحوذ على الكرة بنسبة تجاوزت 60%، وترجم هذه السيطرة إلى هدف عن طريق المدافع بير ميرتيساكر عبر كرة رأسية مميزة في الدقيقة 39.

انخفض أداء آرسنال في الشوط الثاني ونجح واتفورد في خلق خطورة على مرمى بيتر تشيك حتى نجح في إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 71 نفذها تروي دييني، قبيل أن يسجل توم كيلفيلري هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وعاد آرسنال ليتعثر مجدداً بعد استفاقته في الأسابيع الماضية وتحقيقه انتصارين متتالين على وست بروميتش وبرايتون.

وتجمد رصيد آرسنال عند النقطة 13 وتراجع إلى المركز السادس، في حين رفع واتفورد رصيده إلى النقطة 15 وصعد للمركز الرابع.







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