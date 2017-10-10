بالفيديو.. أردوغان ينام على الهواء أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس أوكرانيا

المواطن - وكالات

لم يتمالك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه فغلبه النعاس وراح في ثبات عميق على الهواء أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المصورين دخول رئيس تركيا في إغفاءة طويلة امتدت عدة ثوان فيما كان الرئيس الأوكراني يلقي كلمته حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون التركي الأوكراني.

وقد أثار المقطع سخرية العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الأمر يعكس عدم اكتراث أردوغان بالمؤتمر والزيارة، فيما أكد البعض أن الأمر ربما يكون راجعًا إلى الإرهاق وطول السهر.

أردوغان يغفو للحظات أثناء اجتماعه مع الرئيس الاوكراني تم نشره بواسطة ‏‎RT Play Arabic‎‏ في 10 أكتوبر، 2017







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