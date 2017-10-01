بالفيديو.. أرسنال يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي

المواطن - وكالات

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على نظيره برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج” 2017-2018.

أحرز هدفي أرسنال كل من ماتشو مونريال في الدقيقة 16، وأليكس أيوبي في الدقيقة 56، ليقودا المدفعجية نحو الفوز الثاني على التوالي بالدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.







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