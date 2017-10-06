بالفيديو.. أزمة أثناء تشييع جثمان جلال طالباني

المواطن - وكالات

تسبب علم كردستان في حدوث أزمة أثناء تشييع الرئيس العراقي السابق جلال طالباني إلى مثواه الأخير، بعد انسحاب نواب وسياسيون عراقيون نتيجة لف الجثمان بالعلم.

وكانت الطائرة التي تقل جثمان طالباني قد حطت، اليوم الجمعة، في مطار مدينة السليمانية، قادمة من برلين حيث توفي في أحد مستشفياتها الثلاثاء الماضي.

وأطلقت المدفعية في المطار 21 قذيفة، و21 طلقة نارية، تحية عسكرية، فيما حمل جمع من ضباط قوات البيشمركة جثة الرئيس الراحل، وسط ترديد النشيد القومي الكردي.

وتسببت هذه الحالة بانسحاب عدد من المحطات الفضائية العراقية المحلية من تشييع جثمان طالباني وعدم مواصلتها النقل المباشر لمراسم التشييع، ناهيك عن استياء شعبي كبير داخل العراق.

واحتج وفد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة الشيخ محمد تقي المولى، وهو عضو بمجلس النواب العراقي، على لف الجثمان بعلم كردستان، وقال المولى بصوت عالٍ في مراسيم التشييع: “إن الفقيد هو رئيس جمهورية العراق، وليس رئيس إقليم كردستان، ومن الخطأ تشييعه بعلم آخر غير العلم الوطني العراقي”.







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