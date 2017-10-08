بالفيديو.. أساليب وتقنيات الإجابة على أسئلة اختبارات قياس

المواطن - سعد البحيري

الإجابة على أسئلة اختبارات قياس تتطلب التعرف على بعض الأساليب والتقنيات التي تساعد الطلاب على اجتياز الاختبارات بكفاءة.

ويعمل مركز قياس على تقديم المساعدة للطلاب قبل دخول الاختبارات سواء من خلال النصائح التي يقدمها عبر حسابه الرسمي على تويتر أو من خلال موقع برنامج التهيئة والتدريب على اختبارات قياس.

ويقدم موقع برنامج التهيئة أمثلة تدريبية، ويساعد على التهيئة والتدريب على اختبارات قياس.

كما تميز موقع برنامج التهيئة والتدريب الذي أنشأه مركز قياس مؤخرًا بإمكانية دخول الطلاب والطالبات على الأمثلة التدريبية لاختبارات قياس والتعرف على الإجابات الصحيحة من خلال التغذية الراجعة بالتقنيات الحديثة المستخدمة بالموقع، حيث يتيح للمتدرب الرجوع للمفاهيم العلمية أثناء إجابته عن الأسئلة التدريبية.

ولأن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على كفاءة الطلاب والطالبات عند أداء اختبارات قياس من بينها الاستعداد و التهيُّؤ النفسي؛ فإن الموقع يساعد على التهيئة المثلى لدخولهم في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي، كما يساعد على تجسير الفجوة لدى الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبار بمستوى أفضل.

ويعد البرنامج من التقنيات الحديثة التي تساعد الطلاب والطالبات على تخفيف الرهبة ومعالجة الجانب النفسي الذي تتسم به اختبارات قياس.

ويشتمل البرنامج على ثلاثة أقسام رئيسة ومهمة؛ حيث يحتوي القسم الأول على المفاهيم الأساسية العلمية التي يحتاجها الطالب في اختبار القدرات العامة في قياس وتساعده على استذكار ما تعلمه خلال مسيرته الدراسية قبل دخول الاختبار.

ويحتوي القسم الثاني على الأمثلة التدريبية ويتضمن مجموعة من الأمثلة التفاعلية مع تغذية راجعة تقدم الإجابة عن كل مثال، و يحتوي أيضا على مجموعة كبيرة من الأسئلة شاملة الجزأين اللفظي والكمي في اختبارات قياس.

أما القسم الثالث من البرنامج فهو خاص باختبارات تجريبية تحاكي الاختبارات الحقيقية في برنامج قياس.

ويحتوي المقطع التالي على بعض الأساليب التي تساعد الطالب في اجتياز اختبارات قياس بكل هدوء وكفاءة.







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