بالفيديو.. أسامة هوساوي: تأهلنا عن جدارة.. ونقدم تضحيات لا يعلمها البعض.. وليس لدينا حل وسط

المواطن - علي الحمداوي

أكد الدولي أسامة هوساوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن الأخضر لم يتأهل لكأس العالم 2018 من أجل المشاركة فقط في المونديال الأكبر في العالم، بل للمنافسة لتقديم الأفضل وما يليق باسم الكرة السعودية.

وقال لاعب الأخضر خلال استضافته في برنامج الملعب: «لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم ، فقد تحدث تغييرات كبيرة داخل أرض الملعب، وشاهدنا ذلك كثيراً».

وتابع هوساوي: «مباراة اليابان كانت بالنسبة لنا كحياة أو موت، وتعاهدنا بالفوز، بكل تأكيد منتخب اليابان أفضل بكثير لوجود عدد من لاعبيه في الدوريات العالمية».

وقال هوساوي: «من بداية التصفيات لم ننزل للمركز الثالث وهذا شيء يحسب لنا كمنتخب، صعدنا بمستوى اللاعبين ولم يكن لضعف المنتخبات الأخرى دور بذلك».

وزاد لاعب الأخضر: «قبل مباراة اليابان كان الإعلام الياباني يخشى ويبرز قوة المنتخب السعودي، وكان ذلك دافعًا كبيرًا لنا، كرياضيين ليس لدينا حل وسط، إما التشاؤم أو التفاؤل».

واسترسل نجم الهلال: «بعد مباراة الإمارات جلسنا نحن اللاعبين مع بعض وكنا نلوم أنفسنا بأننا لم نلعب بشكل قتالي، طبيعي أن نكون مشحونين داخل المعسكر، واللاعب يحتاج للراحة».

وأضاف: « اللاعبون يقدمون تضحيات كبيرة، لكن البعض لا يعلم عنها شيئًا، أثناء مباراة أستراليا وتايلاند كان الكل متوترًا ، ولم أشاهدها أنا، كنت فقط ألعب بالجوال للابتعاد عن التوتر».







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