بالفيديو .. الأخضر السعودي يخسر بثلاثية أمام غانا وديًّا

المواطن - الرياض

تعرض المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم لهزيمة كبيرة، أمام ضيفه منتخب غانا، بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء.

وجاءت أهداف المنتخب الغاني في الدقائق 44 و68 و89 من عمر اللقاء نتيجة أخطاء فادحة من دفاع الأخضر السعودي.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني “إدغاردو باوزا” للمشاركة في كأس العالم العام المقبل على الأراضي الروسية.

وكان المنتخب السعودي قد لعب مباراة ودية يوم السبت ضد منتخب جامايكا انتهت بفوز كبير للأخضر بخماسية لهدفين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :