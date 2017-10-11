بالفيديو.. الأرجنتين في كأس العالم بثلاثية ميسي العنيد

المواطن - وكالات

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده وصعد به إلى كأس العالم، بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليفوز على مضيفه الإكوادور 3 – 1 في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

كما لحق منتخبا أوروغواي وكولومبيا بركب المتأهلين إثر فوز الأول على نظيره البوليفي 4 – 2 وتعادل الثاني مع مضيفه البيروفي 1 – 1 في الجولة نفسها التي شهدت أيضاً فوز المنتخب البرازيلي على نظيره التشيلي 3 – صفر، وخسارة باراغواي أمام ضيفتها فنزويلا صفر – 1 .

وكان المنتخب البرازيلي حجز مقعده في النهائيات مبكراً فيما انتزعت منتخبات أوروغواي وكولومبيا والأرجنتين مقاعدها في المونديال من خلال الجولة الـ18 الأخيرة واحتل المنتخب التشيلي المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف نظيره البيروفي؛ لتظل فرصة منتخب بيرو قائمة في التأهل للمونديال من خلال الملحق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسيا.

وبهذا ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من جميع أنحاء العالم إلى 22 منتخباً من بينها أربعة منتخبات من قارة أميركا الجنوبية.

في كويتو عاصمة الإكوادور، أعاد ميسي نجم برشلونة الإسباني الهيبة لمنتخب الأرجنتين ولحق بالعربة الأخيرة في قطار التأهل للمونديال، حيث انتزع بطاقة التأهل للمونديال الروسية بصعوبة بالغة من خلال التقدم للمركز الثالث في جدول التصفيات، رافعاً رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني صدمةً كبيرة في بداية المباراة حيث سجل المنتخب الإكوادوري هدفاً مباغتاً في الدقيقة الأولى عن طريق روماريو إيبارا.

ولكن ميسي رد سريعاً بثنائية في الدقيقتين 11 و18 قبل أن يحرز الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 62 ليقلب الفريق تأخره لفوز كبير على مضيفه الإكوادوري الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن بجدول التصفيات علما بأنه فقد فرصة التأهل قبل خوض مباريات هذه الجولة.

وعلى استاد “سينتيناريو” في مونتفيديو عاصمة أوروغواي ، لم يُهدر منتخب أوروغواي الفرصةَ الذهبية للتأهل المباشر إلى النهائيات وتغلب على ضيفه البوليفي 4 – 2 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف نظيره البرازيلي بينما تجمد رصيد بوليفيا عند 14 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

وكان المنتخب البوليفي هو البادئ بالتسجيل عن طريق النيران الصديقة حيث سجل جاستون سيلفا لاعب أوروغواي هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 24 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

ولكن منتخب أوروغواي انتفض سريعا وأمطر شباك ضيفه برباعية عن طريق خوسيه مارتن كأسيريس وإدينسون كافاني في الدقيقتين 39 و42 ثم لويس سواريز في الدقيقتين 60 و76.

وجاء الهدف الثاني لبوليفيا أيضاً عن طريق النيران الصديقة حيث سجله دييغو غودين مدافع أوروغواي المخضرم عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 79 .

وسقط المنتخب الكولومبي في فخ التعادل 1 – 1 مع مضيفه البيروفي لكنه حجز مقعده في النهائيات بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع مقابل 26 نقطة لبيرو في المركز الخامس ليلتقي منتخب بيرو نظيره النيوزيلندي في الملحق العالمي الفاصل على إحدى بطاقات التأهل للمونديال.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم خاميس رودريغيز لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 56 وتعادل النجم الكبير باولو غيريرو لمنتخب بيرو في الدقيقة 76 .

وبدد المنتخب البرازيلي آمال ضيفه التشيلي حامل لقب بطولتي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2015 و2016 في التأهل للمونديال حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها باولينيو في الدقيقة 55 وغابرييل جيسوس في الدقيقتين 57 و90 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعزز المنتخب البرازيلي تصدره لجدول التصفيات برصيد 41 نقطة بينما تجمد رصيد تشيلي عند 26 نقطة وتراجع الفريق من المركز الثالث إلى السادس ليودع التصفيات صفر اليدين.

وحقق المنتخب الفنزويلي، الذي فقد مبكراً فرصة التأهل، فوزاً معنوياً ثميناً على مضيفه منتخب باراغواي بهدف نظيف سجله بانخيل هيريرا في الدقيقة 84 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر الأخير وتجمد رصيد باراغواي عند 25 نقطة في المركز السابع.







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