بالفيديو.. الأهلي يتقدم على الشباب بثلاثية

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وضيفه الأهلي بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة مقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في قمة لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق اللاعب عمر السومة في الدقيقة 3، ثم عادل النتيجة خالد الكعبي للشباب في الدقيقة 8، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 11، ثم سجل معتز هوساوي الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 23.

هذا ويطمح الشباب بقيادة مدربه الجديد، الأوروجوياني، دانيال كارينيو، إلى إيقاف فقدان النقاط عندما يستقبل الأهلي، ثاني الترتيب في قمة مباريات الجولة السادسة بدوري المحترفين.

وبقيت نتائج الشباب الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، متفاوتة في الجولات الماضية، ويأمل في الظهور بصورة مختلفة مع مدربه الجديد الذي بدأ المهمة خلال فترة التوقف الماضية.

وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد أن استعاد مستوياته المعروفة رغم بعض الغيابات في صفوفه؛ حيث تمكن خلالها من تحقيق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة.

ويرغب الأهلي في تجاوز عقبة مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة مؤقتًا بعد تأجيل مباراة الرائد والهلال المتصدر وحامل اللقب حتى 30 أكتوبر لارتباط الهلال بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.







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